«Потная» кожа станет новым трендом в 2022 году

Макияж с эффектом потной кожи станет новым трендом в 2022 году. Материал на эту тему опубликован на сайте портала Refinery29 .

По информации издания, в текущем сезоне на смену матирующим тональным средствам и так называемой «глянцевой коже» придет мейкап, имитирующий потный блеск. Отмечается, что визажисты красили таким образом моделей на показах в рамках Недели моды в Лондоне, которая проходила с 16 по 20 сентября.