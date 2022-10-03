«Потная» кожа станет новым трендом в 2022 году

Макияж с эффектом потной кожи станет новым трендом в 2022 году. Материал на эту тему опубликован на сайте портала Refinery29.
По информации издания, в текущем сезоне на смену матирующим тональным средствам и так называемой «глянцевой коже» придет мейкап, имитирующий потный блеск. Отмечается, что визажисты красили таким образом моделей на показах в рамках Недели моды в Лондоне, которая проходила с 16 по 20 сентября.
Главный визажист MAC Cosmetics Терри Барбер призвал коллег обильно не фиксировать макияж прозрачной пудрой, а в конце распылить на лицо спрей MAC Prep + Prime Fix + Magic Radiance, чтобы добиться «потного блеска».
«Пот придает коже естественное сияние, которое, например, появляется на нашем лице после занятий спортом», — уточнил специалист.