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55 минут назад

«Потная» кожа станет новым трендом в 2022 году

Lenta.ru

Макияж с эффектом потной кожи станет новым трендом в 2022 году. Материал на эту тему опубликован на сайте портала Refinery29.

«Потная» кожа станет новым трендом в 2022 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, в текущем сезоне на смену матирующим тональным средствам и так называемой «глянцевой коже» придет мейкап, имитирующий потный блеск. Отмечается, что визажисты красили таким образом моделей на показах в рамках Недели моды в Лондоне, которая проходила с 16 по 20 сентября.

Главный визажист MAC Cosmetics Терри Барбер призвал коллег обильно не фиксировать макияж прозрачной пудрой, а в конце распылить на лицо спрей MAC Prep + Prime Fix + Magic Radiance, чтобы добиться «потного блеска».

«Пот придает коже естественное сияние, которое, например, появляется на нашем лице после занятий спортом», — уточнил специалист.

Красота,
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