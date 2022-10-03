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1 час назад

Дерматолог предупредила об опасности вазелина для кожи лица

Мир24

Вопреки распространенному мнению о том, что вазелин помогает в борьбе с морщинами и придает коже здоровое сияние, это средство на самом деле является одним из самых вредных для ухода за кожей. Об этом в интервью порталу «Доктор Питер» рассказала врач-дерматовенеролог Алена Романова.

Дерматолог назвала опасность вазелина
Фото: Мир24Мир24

Специалист развенчала миф об омолаживающих свойствах вазелина. По словам врача, мазь способна механически заполнить морщины, но никак не разгладить их.

Эксперт предупредила, что вазелин может провоцировать акне. В состав этого средства входит большое количество минеральных масел, раздражающих рецепторы кожи и стимулирующих работу сальной железы. При этом вазелин закрывает выход для кожного сала, вследствие могут появиться подкожные высыпания.

Дерматолог подчеркнула, что наносить вазелин на лицо можно только в экстремальных условиях, когда в арсенале нет других средств – например, в лесу, пустыне или горах, где дует сильный холодный ветер, от которого трескается кожа.

Красота,Ален Романов,
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