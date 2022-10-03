Дерматолог назвала опасность вазелина

Вопреки распространенному мнению о том, что вазелин помогает в борьбе с морщинами и придает коже здоровое сияние, это средство на самом деле является одним из самых вредных для ухода за кожей. Об этом в интервью порталу «Доктор Питер» рассказала врач-дерматовенеролог Алена Романова.

Фото: Мир24 Мир24

Специалист развенчала миф об омолаживающих свойствах вазелина. По словам врача, мазь способна механически заполнить морщины, но никак не разгладить их.

Эксперт предупредила, что вазелин может провоцировать акне. В состав этого средства входит большое количество минеральных масел, раздражающих рецепторы кожи и стимулирующих работу сальной железы. При этом вазелин закрывает выход для кожного сала, вследствие могут появиться подкожные высыпания.