Дерматолог назвала опасность вазелина

Вопреки распространенному мнению о том, что вазелин помогает в борьбе с морщинами и придает коже здоровое сияние, это средство на самом деле является одним из самых вредных для ухода за кожей. Об этом в интервью порталу «Доктор Питер» рассказала врач-дерматовенеролог Алена Романова.
Специалист развенчала миф об омолаживающих свойствах вазелина. По словам врача, мазь способна механически заполнить морщины, но никак не разгладить их.
Эксперт предупредила, что вазелин может провоцировать акне. В состав этого средства входит большое количество минеральных масел, раздражающих рецепторы кожи и стимулирующих работу сальной железы. При этом вазелин закрывает выход для кожного сала, вследствие могут появиться подкожные высыпания.
Дерматолог подчеркнула, что наносить вазелин на лицо можно только в экстремальных условиях, когда в арсенале нет других средств – например, в лесу, пустыне или горах, где дует сильный холодный ветер, от которого трескается кожа.