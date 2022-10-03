Акцент на лицо: топ пластических операций 2022 года

Современный кризис вносит свои коррективы в наши планы. Дефицит материалов вызвал рост цен во всех сферах общественной жизни, и пластическая хирургия не стала исключением. Конечно, санкции не могут глобально повлиять на эстетическую хирургию — открыты другие неплохие рынки, однако, лучше уже сейчас подготовиться к возможным рискам. О том, какие эстетические операции остаются в приоритете и почему они востребованы, несмотря на непростые времена, мы поговорили с пластическим хирургом Дмитрием Скворцовым.

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В магазинах в период кризиса разлетаются телевизоры и компьютеры, мужчины покупают дорогие автомобили, а женщины — шубы. Работает физиология стресса — страх обесценивания валюты создает у населения потребность выгодно вложить средства. Сейчас доступность пластических операций открывает такую же возможность выгодных инвестиций — инвестиций в себя, в свою уверенность. Список наиболее предпочтительных из операций существенно не изменился, но он наглядно демонстрирует тренд современного общества, направленный на качество и долговременность.

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Маммопластика

Все виды коррекции груди прочно закрепились в рейтинге первых. Маммопластика имеет долгую и обширную историю развития, поэтому в настоящее время достижения пластической хирургии дают возможность любой женщине с минимальным риском и на долгий срок обрести грудь своей мечты.

Сохраняющая ринопластика

Сохраняющая ринопластика — не просто корректирующая операция на носу. Это совершенно новые методики коррекции органа дыхания малоинвазивным способом, без серьезных рисков повторных вмешательств, без долгих месяцев восстановления. Можно сказать: «сделал и забыл» навсегда.

Блефаропластика

По оценкам специалистов, эстетическую хирургию и косметологию в современный кризис ждет подъем. На этом фоне особо выделяется небывалый рост мужской блефаропластики. Среди операций именно пластика век вместе с хорошим результатом имеет самый благополучный послеоперационный период. Кроме всего, пластика не оставляет заметных швов и рубцов, а удаленные «припухлости» сбрасывая возраст, выгодно «сдерживают» возрастную конкуренцию.

Комбо Операции

Самый приемлемый вариант для тех, кто планирует сделать несколько операций и при этом сэкономить. Один наркоз, один восстановительный период, одна сдача необходимых анализов. Чаще всего предпочтительная операция сочетается с другой, более эстетического направления, например, с липосакцией или подтяжкой.

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