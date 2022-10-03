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2 часа назад

Названы самые модные стрижки на осень

Lenta.ru

Редакторы журнала The Symbol назвали самые модные стрижки на осень. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Названы самые модные стрижки на осень
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь, актуальной в осеннем сезоне стала «стрижка-бабочка», которая представляет собой каскад с резкими переходами между слоями. Данная стрижка подойдет любому типу волос: густым прядям придаст легкости, а тонким — объем, объясняют эксперты.

Помимо прочего, в списке трендов также оказалась «стрижка-кобра». Отмечается, что прическа обрела популярность благодаря стилисту Нунцио Савиано, который опубликовал в своих соцсетях видеоролик по ее созданию. По словам специалистов, «стрижка-кобра» также является одним из вариантов каскада, но с более мягкими переходами между слоями.

В заключение авторы материала выделили «стрижку-осьминог» (прическа, у которой весь объем волос сосредоточен на макушке) и «стрижку-медузу», которую ввела в моду голливудская актриса Николь Кидман. Так, знаменитость снялась в августе для обложки журнала Perfect с классическим округлым бобом, дополненный длинными прядями.

Красота,Николь Кидман,
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