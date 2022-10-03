Названы самые модные стрижки на осень

Редакторы журнала The Symbol назвали самые модные стрижки на осень. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

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В первую очередь, актуальной в осеннем сезоне стала «стрижка-бабочка», которая представляет собой каскад с резкими переходами между слоями. Данная стрижка подойдет любому типу волос: густым прядям придаст легкости, а тонким — объем, объясняют эксперты.

Помимо прочего, в списке трендов также оказалась «стрижка-кобра». Отмечается, что прическа обрела популярность благодаря стилисту Нунцио Савиано, который опубликовал в своих соцсетях видеоролик по ее созданию. По словам специалистов, «стрижка-кобра» также является одним из вариантов каскада, но с более мягкими переходами между слоями.