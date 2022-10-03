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1 час назад

Как правильно маскировать синяки под глазами: лайфхак от визажистов

Мира Маркина

Синяки под глазами — одна из главных бьюти-проблем миллионов женщин по всему миру. В ход идут любые способы избавления от них: охлаждающие патчи, массажные роллеры и различные кремы для век. Однако эти ухищрения не всегда работают, тогда-то визажисты и прибегают к (почти) безотказному способу маскировки темных кругов — макияжу. Какой лайфхак помогает «спрятать» следы недосыпа и стресса, читайте в материале «Рамблера».

Как правильно маскировать синяки под глазами: лайфхак от визажистов
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Если темные круги под глазами не являются вашей генетической особенностью, быстрее всего скрыть их поможет цветной корректор. Именно корректор, а не осветляющий консилер (он сделает синяки немного бледнее, но не более того)! Вот как поступают визажисты: сначала оценивают цвет самих кругов под глазами, а затем маскируют его корректором с противоположным подтоном. От того, какой оттенок преобладает в синеве на веках, зависит выбор способа маскировки.

  • Если синяки под глазами имеют серо-синий оттенок (наиболее распространенный вариант), исправить ситуацию поможет корректор с розовым подтоном;
  • если в темных кругах преобладают фиолетовые оттенки, отдавайте предпочтение рыжеватому консилеру;
  • если отметины немного покраснели, выбирайте зеленый корректор (им, кстати, обычно маскируют прыщи).

Смело наносите цветной корректор на темные круги, не забывая о внутреннем уголке глаза. Далее на веко уже можно нанести немного классического светлого консилера, не забывая растушевать средство, чтобы его остатки не забились в мелкие складки кожи.

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