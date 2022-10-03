Как правильно маскировать синяки под глазами: лайфхак от визажистов

Синяки под глазами — одна из главных бьюти-проблем миллионов женщин по всему миру. В ход идут любые способы избавления от них: охлаждающие патчи, массажные роллеры и различные кремы для век. Однако эти ухищрения не всегда работают, тогда-то визажисты и прибегают к (почти) безотказному способу маскировки темных кругов — макияжу. Какой лайфхак помогает «спрятать» следы недосыпа и стресса, читайте в материале «Рамблера».

Если темные круги под глазами не являются вашей генетической особенностью, быстрее всего скрыть их поможет цветной корректор. Именно корректор, а не осветляющий консилер (он сделает синяки немного бледнее, но не более того)! Вот как поступают визажисты: сначала оценивают цвет самих кругов под глазами, а затем маскируют его корректором с противоположным подтоном. От того, какой оттенок преобладает в синеве на веках, зависит выбор способа маскировки.

Если синяки под глазами имеют серо-синий оттенок (наиболее распространенный вариант), исправить ситуацию поможет корректор с розовым подтоном;

если в темных кругах преобладают фиолетовые оттенки, отдавайте предпочтение рыжеватому консилеру;

если отметины немного покраснели, выбирайте зеленый корректор (им, кстати, обычно маскируют прыщи).