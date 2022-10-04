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58 минут назад

Визажист рассказала, как сделать главный трендовый мейкап 2022 года

Вечерняя Москва

В бьюти-индустрии набирает популярность макияж с эффектом влажной кожи. Мейкап, имитирующий потный блеск, использовали визажисты, которые красили моделей на показах в рамках Недели моды в Лондоне (с 16 по 20 сентября). Новое течение в индустрии красоты вытеснит, по мнению специалистов, матирующие образы, когда лицо модели обретало бархатистую структуру. «Вечерняя Москва» узнала у профессионального визажиста, какие средства помогут получить лицо с модными очертаниями.

Визажист рассказала, как сделать трендовый мейкап 2022 года
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам бьюти-эксперта Юлии Макушевой, эффект «потного» лица на самом деле стал трендовым еще задолго до лондонского показа. У истоков этого течения стоят западные дивы:

— Артисты Голливуда и поп-артисты часто увлекались макияжем именно подобного формата, когда кожа максимально увлажнена и лицо имитирует «мокрый» блеск. Для получения такого образа нужно несколько элементов. Вам понадобится специальная база под макияж, легкий BB-крем, румяна и жидкий хайлайтер.

Эксперт рекомендует обязательно подготовить лицо перед тем, как наносить указанные средства, — очистить его с помощью смывающей пенки.

После необходимо нанести на лицо сыворотку, дождаться, когда она впитается, а сверху покрыть кожу ВВ-кремом. Поверх тонирующего средства можно пройтись румянами:

— Румяна омолаживают лицо, оно обретает ухоженный и здоровый вид. После румян я рекомендую нанести жидкий хайлайтер. Обязательно жидкий, чтобы текстура не скатывалась. Все, ваше модное лицо с эффектом «потного» блеска готово.

В отдельных случаях можно также применять мерцающие пудры и бронзеры. Правда, тем, у кого кожа бледная, лучше избегать нанесения бронзирующих средств, так как они будут смотреться на лице, как пигментные пятна, отметила эксперт.

В заключение специалист добавила, что такой мейк уместен на светских мероприятиях, но никак не на работе или в театре.

Красота,
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