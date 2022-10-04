53-летняя супермодель опубликовала фото в купальнике

Датская супермодель Хелена Кристенсен опубликовала фотографию в купальнике. Соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

53-летняя Хелена Кристенсен выложила в личном блоге фотографию, на которой предстала в слитном купальнике насыщенного алого цвета с глубоким декольте. На снимке датская супермодель позировала с надувным кругом в бассейне.

Хелена Кристенсен начала модельную карьеру в 1980-е. Получив титул «Мисс Дания» в 1986 году, супермодель представляла страну на конкурсе «Мисс Вселенная». В 1990-е она участвовала в показах известных брендов и позировала для обложек глянцевых журналов.

Примечательно, что Хелена Кристенсен до сих пор является востребованной моделью. В сентябре она приняла участие в показе «Vogue World: New York» в честь 130-летия издания и снялась в рекламе нижнего белья бренда Coco de Mer London.