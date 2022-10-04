Названы раздражающие женщин детали во внешности мужчин

Редакторы журнала Men Today перечислили детали во внешности мужчин, которые раздражают женщин. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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В первую очередь, эксперты выделили отросшую бороду и грязные волосы. По словам специалистов, растительность на лице требует регулярной стрижки и тщательного ухода, например, применения специального масла. Что касается волос, то придать им свежести поможет сухой шампунь.

Общее впечатление от внешности мужчин может испортить запах пота, а также растительность в носу и ушах. Волосы в данных местах выдают возраст, поскольку они связаны со старением организма, поясняют журналисты.

В заключение редакторы объяснили, что мужчине, помимо рук, необходимо следить за состоянием ног. Так, в домашнем уходе рекомендуется использовать щипцы для стрижки ногтей и питательный крем с мягкими отшелушивающими компонентами в составе.