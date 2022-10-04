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1 час назад

Названы раздражающие женщин детали во внешности мужчин

Lenta.ru

Редакторы журнала Men Today перечислили детали во внешности мужчин, которые раздражают женщин. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы раздражающие женщин детали во внешности мужчин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь, эксперты выделили отросшую бороду и грязные волосы. По словам специалистов, растительность на лице требует регулярной стрижки и тщательного ухода, например, применения специального масла. Что касается волос, то придать им свежести поможет сухой шампунь.

Общее впечатление от внешности мужчин может испортить запах пота, а также растительность в носу и ушах. Волосы в данных местах выдают возраст, поскольку они связаны со старением организма, поясняют журналисты.

В заключение редакторы объяснили, что мужчине, помимо рук, необходимо следить за состоянием ног. Так, в домашнем уходе рекомендуется использовать щипцы для стрижки ногтей и питательный крем с мягкими отшелушивающими компонентами в составе.

В сентябре редакторы журнала Men Today перечислили раздражающие женщин вещи в мужском гардеробе. Специалисты призвали мужчин отказаться от прозрачной рубашки или футболки-сетки. По их словам, названные вещи являются слишком откровенными, поскольку их ткань просвечивает соски.

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