Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
57 минут назад

Опасные процедуры для лица

WomanHit.ru

Некоторые бьюти-привычки могут привести к печальным для кожи последствиям.

Опасные процедуры для лица
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Стремясь сохранить красоту или сделать кожу лица более здоровой и сияющей, большинство девушек идет на множество ухищрений. А в сети ежедневно появляются новые лайфхаки и советы по бьюти-рутине. Однако не все из них одинаково полезны, а некоторые могут привести к травмам или печальным последствиям.

Видео дня

Выбирать кремы и сыворотки по возрасту

На многих продуктах для красоты стоят отметки «25+», «40—50» и другие. Женщины выбирают уходовые средства, ориентируясь на эти надписи. Так делать не стоит: состояние кожи индивидуально. Кто-то сталкивается с первыми морщинками в 25, другие страдают от акне в 40. Бьюти-продукты должны обладать направленным действием, решать или предотвращать возможную проблему.

Не пользоваться увлажняющими средствами зимой

Многие считают, что в холодное время года такие продукты под запретом. Этот стереотип появился не так давно, но уже обрел поклонников. Косметологи считают, что это в корне неправильно. Зимой кожа лица страдает от обезвоженности не меньше, чем летом. Идеальным вариантом для холодных сезонов станут густые, плотные увлажняющие крема: они долго впитываются, но отлично ухаживают за кожей в морозы.

Умываться до скрипа

Кажется, в детстве все слышали миф — по-настоящему чистая кожа должна скрипеть. Именно поэтому до сих пор остались барышни, предпочитающие уходовым очищающим средствам мыло. Так они разрушают защитные гидролипидный слой кожи, к тому же страдает и микробиота. Выбирайте продукты нежно очищающие лицо: после умывания не должно быть стянутости или сухости.

Часто менять уходовые продукты

Некоторые считают, что бьюти-средства нужно менять, чтобы кожа не успела привыкнуть и действующие вещества работали эффективнее. Отчасти это правда, раз в год можно сменить линейку ухода. Но поступать так чаще не стоит: лицо не успевает адаптироваться и может ответить на перемены неожиданными высыпаниями. К тому же, многие крема, сыворотки и тоник имеют накопительный эффект, поэтому вы просто не сможете оценить их влияние на кожу за один-два месяца.

Использовать хлоргексидин вместо тоника

Этим лайфхаком не так давно поделилась Кристина Асмус: она призналась, что поливает лицо хлоргексидином, чтобы оно оставалось чистым. Но косметологи предупреждают — такие эксперименты приведут со временем к печальным последствиям. Аптечное средство убивает полезные бактерии, которые живут на коже, поэтому регулярное применение хлоргексидина приведет к сухости и высыпаниям.

Протирать лицо кубиком льда

Многие косметологи рекомендуют эту процедуру: она подтягивает кожу, избавляет от отеков, дарит бодрость, но подходит протирание далеко не всем. Если сосуды хрупкие или расположены слишком близко к коже, протирание льдом может ухудшить состояние лица, привести к розацеи и неестественному румянцу.

Красота,Кристина Асмус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители