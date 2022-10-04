Опасные процедуры для лица

Некоторые бьюти-привычки могут привести к печальным для кожи последствиям.

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Стремясь сохранить красоту или сделать кожу лица более здоровой и сияющей, большинство девушек идет на множество ухищрений. А в сети ежедневно появляются новые лайфхаки и советы по бьюти-рутине. Однако не все из них одинаково полезны, а некоторые могут привести к травмам или печальным последствиям.

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Выбирать кремы и сыворотки по возрасту

На многих продуктах для красоты стоят отметки «25+», «40—50» и другие. Женщины выбирают уходовые средства, ориентируясь на эти надписи. Так делать не стоит: состояние кожи индивидуально. Кто-то сталкивается с первыми морщинками в 25, другие страдают от акне в 40. Бьюти-продукты должны обладать направленным действием, решать или предотвращать возможную проблему.

Не пользоваться увлажняющими средствами зимой

Многие считают, что в холодное время года такие продукты под запретом. Этот стереотип появился не так давно, но уже обрел поклонников. Косметологи считают, что это в корне неправильно. Зимой кожа лица страдает от обезвоженности не меньше, чем летом. Идеальным вариантом для холодных сезонов станут густые, плотные увлажняющие крема: они долго впитываются, но отлично ухаживают за кожей в морозы.

Умываться до скрипа

Кажется, в детстве все слышали миф — по-настоящему чистая кожа должна скрипеть. Именно поэтому до сих пор остались барышни, предпочитающие уходовым очищающим средствам мыло. Так они разрушают защитные гидролипидный слой кожи, к тому же страдает и микробиота. Выбирайте продукты нежно очищающие лицо: после умывания не должно быть стянутости или сухости.

Часто менять уходовые продукты

Некоторые считают, что бьюти-средства нужно менять, чтобы кожа не успела привыкнуть и действующие вещества работали эффективнее. Отчасти это правда, раз в год можно сменить линейку ухода. Но поступать так чаще не стоит: лицо не успевает адаптироваться и может ответить на перемены неожиданными высыпаниями. К тому же, многие крема, сыворотки и тоник имеют накопительный эффект, поэтому вы просто не сможете оценить их влияние на кожу за один-два месяца.

Использовать хлоргексидин вместо тоника

Этим лайфхаком не так давно поделилась Кристина Асмус: она призналась, что поливает лицо хлоргексидином, чтобы оно оставалось чистым. Но косметологи предупреждают — такие эксперименты приведут со временем к печальным последствиям. Аптечное средство убивает полезные бактерии, которые живут на коже, поэтому регулярное применение хлоргексидина приведет к сухости и высыпаниям.

Протирать лицо кубиком льда