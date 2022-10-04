Эти пять привычек помогут вам уменьшить жир в ногах

Если в нижней части тела вы замечаете у себя жир и хотите от него избавиться, то вам могут помочь несколько простых привычек.

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По словам Livestrong, если вы каждый день будете потреблять дополнительные 100 калорий, то за год сможете набрать 4,5 кг лишнего веса. Причём этот жир будет располагаться на бёдрах и ягодицах. Но есть пять способов легко избавиться от него.

Получайте меньше калорий, чем сжигаете. Постарайтесь снизить количество потребляемых калорий на 200 или 300, пока не станете замечать изменения. При этом если вы видите, что худеете, но в ногах жира не становится меньше, то наберитесь терпения. Возможно, на данный момент жир сжигается в другой области тела. Между приёмами пищи выпивайте стакан воды. Всего лишь один стакан воды позволит притупить голод, улучшит пищеварение, поможет избавиться от лишнего веса.

Поднимайтесь по холмам. Благодаря таким пешим прогулкам вы сможете накачать и укрепить мышцы ног. Особенно эффективно это будет, если вы носите рюкзак. Получайте достаточно сна и солнечного света. Недосып опасен тем, что может ухудшить способность организма защищаться от болезней. Также он повышает тягу к вредной пище. За счёт достаточного количества солнечного света у вас установится циркадный ритм на день, повысится уровень энергии и жизненных сил. Идите на прогулку после каждого приёма пищи. Всего 10 минут после еды, и только что съеденные продукты будут лучше перевариваться.