Что такое "поцелуй ангела" и зачем девушки решаются на эту операцию

Бьюти-тренды не стоят на месте. Последнее время популярность набирает димплэктомия – мини-операция, после которой у девушек появляется "поцелуй ангела" или ямочки на щеках. Подробнее об этом тренде и о том, как проходит процедура – в материале "Рамблера".

Косметологи создают ямочки на щеках при помощи специальных нитей. По врачебным меркам, данная процедура не является операцией и длится не больше часа. В течение 2-3 месяцев после димплэктомии ямочки будут на щеках всегда, но по прошествии этого времени они станут выглядеть естественней и будут появляться только во время улыбки.

Зачастую на искусственный "поцелуй ангела" решаются женщины с круглой формой лица, поскольку ямочки на щеках визуально делают лицо более вытянутым.

Dr.beauty_anatomy

Мини-операция проходит под местным наркозом. Косметологи уверяют, что реабилитация проходит быстро и легко. В первые дни может проявиться небольшая болезненность и припухлость в районе щек. Чтобы не допустить попадания инфекции в первые недели, рекомендуется регулярно полоскать рот антисептическим раствором, который назначил врач. Кроме того, пациенткам придется на некоторое время отказаться от слишком твердой и горячей пищи.

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плохая свертываемость крови,

сахарный диабет,

онкопроцессы,

ОРВИ и грипп,

воспаления в зоне предполагаемого воздействия,

беременность и лактация,

возраст до 18 лет. Несмотря на то, что димплэктомия является несложной процедурой, имеется ряд противопоказаний, при которых делать ее запрещено. К ним относятся: