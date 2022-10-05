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2 часа назад

Что такое "поцелуй ангела" и зачем девушки решаются на эту операцию

Бьюти-тренды не стоят на месте. Последнее время популярность набирает димплэктомия – мини-операция, после которой у девушек появляется "поцелуй ангела" или ямочки на щеках. Подробнее об этом тренде и о том, как проходит процедура – в материале "Рамблера".

Что такое "поцелуй ангела" и зачем девушки решаются на эту операцию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Косметологи создают ямочки на щеках при помощи специальных нитей. По врачебным меркам, данная процедура не является операцией и длится не больше часа. В течение 2-3 месяцев после димплэктомии ямочки будут на щеках всегда, но по прошествии этого времени они станут выглядеть естественней и будут появляться только во время улыбки.

Зачастую на искусственный "поцелуй ангела" решаются женщины с круглой формой лица, поскольку ямочки на щеках визуально делают лицо более вытянутым.

Dr.beauty_anatomy

Мини-операция проходит под местным наркозом. Косметологи уверяют, что реабилитация проходит быстро и легко. В первые дни может проявиться небольшая болезненность и припухлость в районе щек. Чтобы не допустить попадания инфекции в первые недели, рекомендуется регулярно полоскать рот антисептическим раствором, который назначил врач. Кроме того, пациенткам придется на некоторое время отказаться от слишком твердой и горячей пищи.

Несмотря на то, что димплэктомия является несложной процедурой, имеется ряд противопоказаний, при которых делать ее запрещено. К ним относятся:
  • выявление заболеваний органов и систем в стадии обострения,
  • плохая свертываемость крови,
  • сахарный диабет,
  • онкопроцессы,
  • ОРВИ и грипп,
  • воспаления в зоне предполагаемого воздействия,
  • беременность и лактация,
  • возраст до 18 лет.

Кроме того, стоит учитывать, что за счет индивидуальных особенностей организма, ямочки могут расположиться несимметрично, из-за чего потребуется повторная коррекция.

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