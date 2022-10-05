Что такое "поцелуй ангела" и зачем девушки решаются на эту операцию

Бьюти-тренды не стоят на месте. Последнее время популярность набирает димплэктомия – мини-операция, после которой у девушек появляется "поцелуй ангела" или ямочки на щеках. Подробнее об этом тренде и о том, как проходит процедура – в материале "Рамблера".
Косметологи создают ямочки на щеках при помощи специальных нитей. По врачебным меркам, данная процедура не является операцией и длится не больше часа. В течение 2-3 месяцев после димплэктомии ямочки будут на щеках всегда, но по прошествии этого времени они станут выглядеть естественней и будут появляться только во время улыбки.
Зачастую на искусственный "поцелуй ангела" решаются женщины с круглой формой лица, поскольку ямочки на щеках визуально делают лицо более вытянутым.
Мини-операция проходит под местным наркозом. Косметологи уверяют, что реабилитация проходит быстро и легко. В первые дни может проявиться небольшая болезненность и припухлость в районе щек. Чтобы не допустить попадания инфекции в первые недели, рекомендуется регулярно полоскать рот антисептическим раствором, который назначил врач. Кроме того, пациенткам придется на некоторое время отказаться от слишком твердой и горячей пищи.
Кроме того, стоит учитывать, что за счет индивидуальных особенностей организма, ямочки могут расположиться несимметрично, из-за чего потребуется повторная коррекция.