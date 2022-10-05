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2 часа назад

Девушка сделала татуировку на лице и обнаружила ее на пальце через три дня

Lenta.ru

Блогерша Алиана из Питтсбурга, США, сделала татуировку на лице и обнаружила ее на пальце через три дня. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Татуировка на лице "сползла" на пальцы через три дня
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам пользовательницы сети с никнеймом ratqueen412, она набила татуировку в виде ромба в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. На видео девушка показала, как выглядел рисунок на ее левой щеке после нанесения. На следующих кадрах она продемонстрировала тот же рисунок, но на пальце своей руки.

«Три дня спустя татуировка как будто упала с моего лица», — подписала Алиана ролик.

Подписчики посочувствовали юзерше, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 1,9 миллиона просмотров.

«Никто не верит мне, когда я говорю им, что моя татуировка на бедре отвалилась», «Мне тоже сделали татуировку в Форт-Лодердейле. Она буквально исчезла с моей кожи. С другими у меня все в порядке», «Я татуировщик-самоучка. Такое может случиться, если мастер недостаточно глубоко проник иглой под кожу», — писали они.

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