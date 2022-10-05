Татуировка на лице "сползла" на пальцы через три дня

«Никто не верит мне, когда я говорю им, что моя татуировка на бедре отвалилась», «Мне тоже сделали татуировку в Форт-Лодердейле. Она буквально исчезла с моей кожи. С другими у меня все в порядке», «Я татуировщик-самоучка. Такое может случиться, если мастер недостаточно глубоко проник иглой под кожу», — писали они.