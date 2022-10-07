Девушка сравнила себя с монстром из-за отекших после татуажа губ

Блогерша с никнеймом @chvz.ari осталась с отекшими губами после татуажа в салоне. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Вначале на размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как лежит на кушетке в бьюти-студии. Она сняла крупным планом лицо, показав его черты перед процедурой. Затем клиентка запечатлела результат работы мастера — ее губы стали блестящими и увеличились в размерах. При этом из-за перемен в облике юзерша сравнила себя с Грибком из мультфильма «Корпорация монстров».

Блогерша отметила, что впоследствии ее губы отекли сильнее, однако в конечном итоге кожа на них начала шелушиться и они уменьшились. На восстановление у @chvz.ari ушло шесть дней, в течение которых она наносила на поврежденные участки вазелин.