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1 час назад

Девушка сравнила себя с монстром из-за отекших после татуажа губ

Lenta.ruиещё 1

Блогерша с никнеймом @chvz.ari осталась с отекшими губами после татуажа в салоне. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте

Девушка сравнила себя с монстром из-за отекших после татуажа губ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вначале на размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как лежит на кушетке в бьюти-студии. Она сняла крупным планом лицо, показав его черты перед процедурой. Затем клиентка запечатлела результат работы мастера — ее губы стали блестящими и увеличились в размерах. При этом из-за перемен в облике юзерша сравнила себя с Грибком из мультфильма «Корпорация монстров».

Блогерша отметила, что впоследствии ее губы отекли сильнее, однако в конечном итоге кожа на них начала шелушиться и они уменьшились. На восстановление у @chvz.ari ушло шесть дней, в течение которых она наносила на поврежденные участки вазелин.

«Наконец-то набралась смелости поделиться. Если у вас высокая терпимость к боли, сделайте эту процедуру! Выглядит так красиво, когда заживет!» — обратилась к зрителям автор видео.

Красота,
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