Белла Хадид показала нижнее белье на фото

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид показала нижнее белье в расстегнутом пиджаке и порадовала фанатов. Соотвествующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

25-летняя знаменитость разместила фото, на котором она позирует, облокотившись руками на картонные коробки. На нее надеты коричневая облегающая юбка и пиджак, из-под которых видны белые трусы и бюстгальтер. Образ дополнен солнцезащитными очками, полупрозрачными гольфами и ботинками с анималистичным принтом.

Поклонники восхитились внешним видом манекенщицы, о чем они принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 180 тысяч лайков. «Такая шикарная!», «Этот образ — лучшее доказательство, что ты супермодель», «Эффектно!», «Икона подиума», «На тебя можно смотреть бесконечно. Невероятная!» — высказывались они.