Дерматолог рассказала, как ухаживать за кожей в холодную погоду

«После принятия душа, да и не только, можно взять какой-нибудь плотный крем обратной эмульсии, с насыщенными жирами, восковыми фракциями, а не тот, который быстро впитывается. Нельзя ни в коем случае пользоваться чистым маслом — это ошибка, потому что оно увеличивает окислительный стресс», — объяснила Скорогудаева.