Причины появления второго подбородка

Так, в качестве одной из предпосылок медик назвал сниженный тонус мышц. При этом данный эффект он сравнил с возникновением округлого живота у худых людей. В качестве решения проблемы собеседник издания посоветовал регулярные занятия спортом, которые следует начать под контролем персонального тренера.

В то же время способствовать появлению указанной особенности внешности могут неправильные осанка и прикус, за коррекцией которых необходимо обратиться к фитнес-тренеру или соответствующим врачам. «Прикус довольно сильно влияет на внешний вид человека, в том числе на положение шейного отдела. С этой проблемой может помочь разобраться только ортодонт, который заодно проконсультирует по данному эстетическому отклонению», — заключил специалист.