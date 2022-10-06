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1 час назад

Российский врач раскрыл причины появления второго подбородка

Lenta.ruиещё 1

Российский ортопед и реабилитолог, сооснователь фитнес-школы Evotren Дмитрий Горковский раскрыл причины появления второго подбородка. Комментарий эксперта публикует «Газета.Ru».

Причины появления второго подбородка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в качестве одной из предпосылок медик назвал сниженный тонус мышц. При этом данный эффект он сравнил с возникновением округлого живота у худых людей. В качестве решения проблемы собеседник издания посоветовал регулярные занятия спортом, которые следует начать под контролем персонального тренера.

В то же время способствовать появлению указанной особенности внешности могут неправильные осанка и прикус, за коррекцией которых необходимо обратиться к фитнес-тренеру или соответствующим врачам. «Прикус довольно сильно влияет на внешний вид человека, в том числе на положение шейного отдела. С этой проблемой может помочь разобраться только ортодонт, который заодно проконсультирует по данному эстетическому отклонению», — заключил специалист.

В августе тренер Мила Яковлева назвала россиянкам причины отсутствия кубиков пресса на животе. По словам специалистки, многим женщинам не удается накачать пресс из-за неправильной осанки. Кроме того, на данную часть тела непосредственно влияет дыхание.

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