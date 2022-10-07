Хирург назвала причины отказов в проведении пластической операции

Бытует мнение, что за деньги можно сделать любую пластическую операцию, однако это не так. Пластический хирург Виктория Блинова развеяла этот миф, отметив, что психически нестабильным людям отказывают в проведении пластической операции. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие причины, по которым некоторым людям не станут помогать изменить внешность.

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«Довольно часто я отказываю пациентам. По статистике, на десять запросов приходится два-три отказа по разным причинам», — рассказала пластический хирург.

По ее словам, если у человека нет показаний к операции, то ему откажут. Так, пациентке может казаться, что у нее на лице заметны следы старения. Но если пластический хирург, оценив внешность, поймет, что к радикальным мерам прибегать еще рано, он перенаправит ее к косметологу.

Часто случается, что ожидания пациента не соответствуют возможностям. По словам Блиновой, к ней иногда обращаются девушки с крупными носами и приносят с собой снимок Анджелины Джоли. Собеседница «Ленты.ру» заявила, что стопроцентно откажется от такой операции, потому что нужно смотреть правде глаза. «Я обещаю пациентам то, что действительно в состоянии реализовать. Наше видение конечного результата должно совпасть», — пояснила хирург.

В операции также откажут пациентам с тяжелыми и хроническими заболеваниями и тем, кто имеет проблемы с психикой, добавила пластический хирург. Она отметила, что психическую нестабильность можно определить по ряду признаков. Обычно такие люди приходят на пластику с уверенностью, что операция изменит их жизнь. Но когда этого не происходит, происходит эмоциональный откат.