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2 часа назад

Девушка установила дешевые виниры и осталась с внешностью лошади

Lenta.ru

Блогерша Лорен установила дешевые виниры и осталась с внешностью лошади. Соответствующим видеороликом она поделилась на странице в TikTok.

Девушка установила дешевые виниры и осталась с внешностью лошади
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом lorenhx, чей блог насчитывает более 16 тысяч подписчиков, опубликовала видео, в котором показала результат после установки виниров. На размещенных кадрах видно, что зубы выглядят неестественно из-за их большого размера и оттенка. По словам девушки, она отдала за названную процедуру 180 фунтов стерлингов (около 12 тысяч рублей). «180 фунтов за то, чтобы я выглядела как чертова лошадь?» — возмутилась она в ролике и отметила, что не может говорить из-за виниров.

В свою очередь зрители заявили, что Лорен сама виновата в данной ситуации. «Что вы ожидали за 180 фунтов?» — высказался один из подписчиков. В ответ блогерша заявила, что решила сэкономить, поскольку средняя стоимость установки варьируется от 400 фунтов стерлингов (около 27 тысяч рублей).

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