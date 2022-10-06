Девушка установила дешевые виниры и осталась с внешностью лошади

Пользовательница сети с никнеймом lorenhx, чей блог насчитывает более 16 тысяч подписчиков, опубликовала видео, в котором показала результат после установки виниров. На размещенных кадрах видно, что зубы выглядят неестественно из-за их большого размера и оттенка. По словам девушки, она отдала за названную процедуру 180 фунтов стерлингов (около 12 тысяч рублей). «180 фунтов за то, чтобы я выглядела как чертова лошадь?» — возмутилась она в ролике и отметила, что не может говорить из-за виниров.