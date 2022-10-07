Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
4 часа назад

Внешность 64-летней Мадонны без ретуши напугала фанатов

Lenta.ruиещё 1

Внешность американской поп-исполнительницы Мадонны без ретуши напугала фанатов. Новые фото и соотвествующие комментарии приводит издание Daily Mail.

Внешность 64-летней Мадонны без ретуши напугала фанатов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

64-летняя знаменитость вновь попала в объектив папарацци. Уличные фотографы запечатлели артистку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, США. Певица была одета в длинную стеганую куртку без рукавов черного цвета, свитер с черно-белыми узорами, широкие штаны и ботинки с металлическими вставками. Ее образ дополнили сумка и солнцезащитные очки.

Поклонники выразили беспокойство по поводу внешнего вида певицы, отметив в комментариях, что с пластическими операциями она стала выглядеть хуже.

«Почему некоторые женщины портят себе лицо этими глупыми процедурами?», «Она бы красиво состарилась, если бы держалась подальше от ножа и ботокса», «Я искренне не могу понять, как женщина, которая была такой шикарной 30 лет назад, превратилась в неизвестно кого?», «Я не понимаю, что случилось с Мадонной. Огромное количество пластических операций сделали ее совершенно другим человеком», «Раньше она была удивительно крутым человеком, который редко ошибался и всегда был впереди всех. Она могла бы выбрать изящную старость. Она могла бы выглядеть сногсшибательно и без всех этих процедур. Грустно», — выска

Красота,Мадонна,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители