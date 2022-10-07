Девушка едва смогла говорить из-за отека после увеличения губ

Блогерша Кирсти Гладден из Англии едва смогла говорить из-за отека после введения филлера в губы в салоне красоты. Соответствующий ролик появился в ее TikTok -аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка показала свою внешность до процедуры, а также продемонстрировала процесс введения 5,5 миллилитра препарата. Затем она запечатлела себя после сеанса. Так, ее губы значительно увеличились в размерах. Юзерша приложила к ним лед, отметив, что в подобном режиме ей придется провести два дня.