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3 часа назад

Девушка едва смогла говорить из-за отека после увеличения губ

Lenta.ru

Блогерша Кирсти Гладден из Англии едва смогла говорить из-за отека после введения филлера в губы в салоне красоты. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка едва смогла говорить из-за отека после увеличения губ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вначале на размещенных кадрах девушка показала свою внешность до процедуры, а также продемонстрировала процесс введения 5,5 миллилитра препарата. Затем она запечатлела себя после сеанса. Так, ее губы значительно увеличились в размерах. Юзерша приложила к ним лед, отметив, что в подобном режиме ей придется провести два дня.

«Если я не буду смеяться, мне придется плакать», — подписала она.

В то же время клиентка отметила, что мастер выполнил работу правильно. Однако Гладден оказалась склонна к отекам, поэтому получила данный результат.

«Отек быстро прошел. Мне ввели большой объем филлеров, по этой причине я ожидала худшего», — заверила блогерша.

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