5 причин, по которым не стоит бояться установки грудных имплантов

Несмотря на то, что пластические операции находятся на пике популярности во всем мире, о них продолжает ходить огромное количество мифов. В итоге женщины могут отказаться под воздействием всяких «страшилок», например, от своей мечты иметь красивый бюст. И совершенно напрасно! О том, как все происходит в реальной жизни и почему не стоит бояться маммопластики, расскажет пластический хирург Дмитрий Саратовцев.

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Безусловно, любая пластическая операция является по своей сути хирургическим вмешательством, которое проводится часто под общей анестезией. Маммопластика — одна из таких манипуляций. И это зачастую пугает. В обществе сформировался целый набор штампов, которые очень далеки от реальности. Причина рождения таких стереотипов заключается в отсутствии знаний и понимания принципов коррекции. Поэтому пластические хирурги ведут, кроме прочего, и просветительскую работу, борются с ложными представлениями и подробно рассказывают пациентам о ходе операции, сроках реабилитации и важности соблюдения предписаний и ограничений после коррекции.

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Импланты не лопаются

Часто женщин, которые хотели бы сделать маммопластику, волнует вопрос о надежности эндопротезов. В интернете не мало можно почитать историй о том, что имплант протек или лопнул. Такое, конечно, может быть, но стоит помнить, то речь в этих случаях идет об имплантатах старого образца из конца 90х-начала 2000-х годов. Подобные вещи могли с ними происходить.

Однако сегодня силиконовые эндопротезы представляют собой усовершенствованные модели они сделаны таким образом, что их практически невозможно разрезать даже ножом. К тому же, силикон внутри имеет вид плотного геля и вытечь не может. Поэтому лопнуть во время занятий спортом, дайвингом или полетах на самолете импланты не могут. Производители настолько уверены в их качестве, что даже дают на свои изделия пожизненную гарантию.

Установка имплантов не влияет на кормление грудью

Конечно, если женщина не планирует делать операцию по увеличению груди во время лактации — это является противопоказанием к проведению манипуляции, импланты никак не влияют на возможность грудного вскармливания.

В основной массе операции по их установке проводятся с помощью подгрудного доступа, в этом случае разрез делается под грудью, а значит, ни протоки, ни молочные железы затронуты не будут. Однако если в процессе пластики будет производиться коррекция местоположения сосков, нужно предупредить доктора о том, что в дальнейшем планируется беременность. Тогда врач сможет подобрать оптимальную форму вмешательства.

Шрамы на груди будут малозаметны

Любая операция предполагает собою разрезы или проколы мягких тканей. При этом наш организм так устроен, что повреждение вызывает на этом месте рубец или фиброз. Этот процесс естественен, его нельзя отменить. А значит, что после маммопластики на месте шва также образуется фиброз тканей, но сегодня хирурги, как правило, осуществляют доступ в зонах, где это будет практически незаметно: под грудью или в подмышечных впадинах.

Также для борьбы с рубцами есть методы, позволяющие сделать их менее заметными. К ним относится, например, лазерная шлифовка кожи. Существуют и такие варианты, как маскировка шрамов и послеоперационных рубцов с применением особой техники татуажа. Мастером вместо обычного пигмента используется телесного тона краска, которая вбивается в кожу. Также пациентка должна помнить о том, что все рубцы и шрамы изменяются с ходом времени. Вначале они довольно заметны, имеют выраженный красный оттенок, затем начинается их осветление, и спустя год-полтора они приобретают практически белый цвет.

Срок реабилитации не будет слишком долгим

Чаще всего во время установки эндопротезов хирург делает надрезы в подмышечной впадине, и швы малозаметны. В течение месяца импланты займут свое правильное положение, примерно к этому времени сходят и отеки. Если операция прошла в комбинированной технике и был липотрансфер, организму также потребуется время на восстановление после липосакции.

При уменьшении молочных желез, которое проводится значительно реже, операция более тяжелая. Доктор обязан удалить излишние ткани, после этого он формирует грудь заново, меняя и положение соска и ареолы. Поэтому пациентка обязана соблюдать постельный режим в течение первых 3–4 дней. После осмотра хирург дает свои рекомендации о том, какие ограничения должны быть соблюдены в рамках реабилитации. В целом, даже после такого вмешательства восстановление займет не менее месяца, окончательный результат можно будет оценить через год-полтора.

Результат маммопластики будет радовать долго

Если операция пройдет успешно, а вокруг установленного эндопротеза не будет развиваться значительная капсулярная контрактура (такое случается очень редко, в 0,5 % –10 % случаев за первые 10 лет с момента его установки), то результат будет радовать женщину более 10 лет.