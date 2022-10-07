8 хитростей, чтобы выглядеть сексуально каждый день

Эти лайфхаки сделают вас привлекательнее без особых усилий.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Совсем необязательно носить глубокие декольте, заменить всю обувь туфлями на шпильках и надевать чулки зимой, чтобы выглядеть сексуально. Стилисты считают, что достаточно нескольких ухищрений, которые позволят чувствовать себя женственно и привлекательно каждый день.

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Выберите правильную прическу

Укладка и стрижка могут сделать вас выше, стройнее, скрыть щечки и сделать лицо более выразительным. Посоветуйтесь со стилистом, чтобы выбрать вариант, который подходит именно вам. Помните, что длинные волосы очень хрупким девушкам, а каре правильной длины может скрыть полноту лица.

Купите подходящее белье

Речь идет не о кружевном комплекте, который, безусловно, поднимает самооценку, но может быть неудобным и не подчеркивать достоинства. Лучше обратитесь к брафиттеру, специалист подскажет, какое белье скроет особенности фигуры, сделает ее более подтянутой и гармоничной. Правильный бюстгальтер может создать новый, сексуальный силуэт, даже если садиться на диету или заниматься спортом вы не планируете.

Улыбайтесь по-особенному

Чтобы на фото лицо смотрелось более выразительным, упритесь языком в небо за верхними зубами. Это сделает скулы более очерченными и уберет второй подбородок. Кстати, если делать так постоянно, то лицо со временем подтянется, будет казаться моложе, а отеки пропадут.

Открывайте щиколотки и кисти рук

Это самые тонки части тела, акцентируя внимание на них, можно визуально стать стройнее и изящнее. Подворачивайте рукава рубашек, носите браслеты, а джинсы выбирайте такой длины, чтобы щиколотки были видны. Еще один способ смотреться сексуальнее, носить туфли с глубоким вырезом, приоткрывающим первые фаланги пальцев. Правда, удобными они бывают крайне редко.

Займитесь танцами или йогой

Силовые тренировки могут сделать фигуру объемнее, несмотря на то что количество жира будет уменьшаться. Поэтому выбирайте активности, направленные на растяжку, вы станете более гибкими, а в движении появится та самая кошачья грация, которая считается такой привлекательной.

Спите в прохладной комнате