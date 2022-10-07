Стилистка назвала приводящие к потере волос ошибки при уходе

Стилистка и блогерша Одри Виктория назвала приводящие к потере волос ошибки при уходе. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Специалистка отметила, что спровоцировать облысение могут многие факторы. Так, среди них — слишком частое или редкое мытье головы, которое вызывает повреждение корней и потерю фолликулов. Кроме того, она призвала ограничить использование сухого шампуня, а обычные резинки для волос заменить на бархатные или шелковые.