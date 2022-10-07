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1 час назад

Стилистка назвала приводящие к потере волос ошибки при уходе

Lenta.ru

Стилистка и блогерша Одри Виктория назвала приводящие к потере волос ошибки при уходе. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Стилистка назвала приводящие к потере волос ошибки при уходе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка отметила, что спровоцировать облысение могут многие факторы. Так, среди них — слишком частое или редкое мытье головы, которое вызывает повреждение корней и потерю фолликулов. Кроме того, она призвала ограничить использование сухого шампуня, а обычные резинки для волос заменить на бархатные или шелковые.

В то же время, по словам юзерши, нанести вред прядям может интенсивное расчесывание и укладка в виде тугого пучка. При этом для оздоровления волос она посоветовала перед мытьем наносить на корни касторовое масло и ополаскивать их рисовой водой.

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