Дерматологи раскрыли правильный способ бритья ног

«Смысл этого в том, чтобы очистить кожу и волоски от масла и омертвевших клеток, которые могут быстро затупить лезвие бриты», — заявила Липнер.

Помимо прочего, эксперты посоветовали использовать мягкие кремы и гели, нанеся их предварительно на ноги, оставить их на две-три минуты, чтобы смягчить волоски и, тем самым, избежать раздражений. В то же время они отметили, что при наличии дерматита, а также повышенной чувствительности кожи, нужно делать выбор в пользу средств, которые не содержат отдушки.