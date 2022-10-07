Дерматолог рассказала, как решить проблемы сухости кожи

Кандидат медицинских наук, врач — дерматолог-эндокринолог и специалист по генетике Ирина Скорогудаева рассказала, как справиться с проблемой сухости кожи.
Самой распространенной причиной сухости кожи в осеннее время является включение батарей центрального отопления.
Справиться с проблемой сухости кожи можно увлажняя воздух в помещении при помощи специальных приборов. Кроме того, можно накрывать батареи влажными полотенцами и чаще открывать окна.
— После принятия душа (да и не только) можно взять какой-нибудь плотный крем обратной эмульсии с насыщенными жирами, восковыми фракциями, а не тот, который быстро впитывается. Нельзя ни в коем случае пользоваться чистым маслом — это ошибка, потому что оно увеличивает окислительный стресс (перекисное окисление), уходит в глубину, делает липидные пласты более жидкими, — пояснила она в комментарии Общественной службе новостей.