Дерматолог рассказала, как решить проблемы сухости кожи

— После принятия душа (да и не только) можно взять какой-нибудь плотный крем обратной эмульсии с насыщенными жирами, восковыми фракциями, а не тот, который быстро впитывается. Нельзя ни в коем случае пользоваться чистым маслом — это ошибка, потому что оно увеличивает окислительный стресс (перекисное окисление), уходит в глубину, делает липидные пласты более жидкими, — пояснила она в комментарии Общественной службе новостей.