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1 час назад

Дерматолог Скорогудаева рассказала, как решить проблемы сухости кожи

Вечерняя Москва

Кандидат медицинских наук, врач — дерматолог-эндокринолог и специалист по генетике Ирина Скорогудаева рассказала, как справиться с проблемой сухости кожи.

Дерматолог рассказала, как решить проблемы сухости кожи
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Самой распространенной причиной сухости кожи в осеннее время является включение батарей центрального отопления.

Справиться с проблемой сухости кожи можно увлажняя воздух в помещении при помощи специальных приборов. Кроме того, можно накрывать батареи влажными полотенцами и чаще открывать окна.

— После принятия душа (да и не только) можно взять какой-нибудь плотный крем обратной эмульсии с насыщенными жирами, восковыми фракциями, а не тот, который быстро впитывается. Нельзя ни в коем случае пользоваться чистым маслом — это ошибка, потому что оно увеличивает окислительный стресс (перекисное окисление), уходит в глубину, делает липидные пласты более жидкими, — пояснила она в комментарии Общественной службе новостей.

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