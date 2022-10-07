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3 часа назад

Дерматолог объяснила, как избежать сухости кожи

РИА "ФедералПресс"

С приходом холодных осенних ветров многие страдают от сухости кожи. Почему это происходит и как бороться с недугом, объяснила врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

Дерматолог объяснила, как избежать сухости кожи
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Самой распространенной причиной сухости кожи в осеннее время является включение батарей центрального отопления», – рассказала доктор.

Первое время это будет не сильно выражено, потому что на улице сильная влажность. Дерматолог напомнила, что всем ферментам для регенерации кожи нужна вода.

Ирина Скорогудаева отметила, что чаще всего симптомы проявляются на коленях и локтях. Лицо сохнет меньше, так как женщины постоянно его чем-то мажут, и плюс хлорированная вода не дает процессу запуститься.

Для решения проблемы нужно обзавестись увлажнителем воздуха, либо накрывать батареи влажными полотенцами и открывать окна. После душа хорошо бы намазаться плотным кремом обратной эмульсии с насыщенными жирами, передает «Общественная служба новостей».

Ранее «ФедералПресс» писал, как ухаживать за кожей после жаркого периода.

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