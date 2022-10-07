Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
3 часа назад

Назван лучший тип декольте в зависимости от формы женского лица

Lenta.ru

Эксперт в сфере моды Дженн Вальдердорф и стилистка Миранда Холдер назвали лучший тип декольте в зависимости от формы женского лица. Соответствующую информацию приводит The Sun.

Назван лучший тип декольте в зависимости от формы женского лица
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, девушкам с лицом в форме сердца, то есть с широким лбом и более узким подбородком, как, например, у актрисы Флоренс Пью, подойдет соответствующий вырез в виде сердца. В то же время обладательницам квадратного лица, в числе которых актриса Дженнифер Энистон, специалистки посоветовали выбирать декольте-хомут, смягчающий черты внешности.

При этом продолговатое лицо, как у актрисы Сары Джессики Паркер, выгодно подчеркнет платье с открытыми плечами, отметили Вальдердорф и Холдер. Помимо того, женщинам с круглым лицом, следует присмотреться к изделиям с круглым и V-образным вырезом. В свою очередь, овальную форму, как у супруги принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон, эксперты сочли наиболее универсальной. Девушкам подобного облика, по их словам, подойдет любой вариант декольте.

В мае персональный стилист Кароль Стар раскрыла способы подобрать идеальную одежду для каждой девушки. Эксперт порекомендовала читательницам проанализировать вертикальные и горизонтальные пропорции своего тела, чтобы впоследствии на основе полученных данных установить баланс между плечами, талией и бедрами.

Красота,Сара Паркер,Кейт Миддлтон,Дженнифер Энистон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители