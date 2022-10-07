Назван лучший тип декольте в зависимости от формы женского лица

Эксперт в сфере моды Дженн Вальдердорф и стилистка Миранда Холдер назвали лучший тип декольте в зависимости от формы женского лица. Соответствующую информацию приводит The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, девушкам с лицом в форме сердца, то есть с широким лбом и более узким подбородком, как, например, у актрисы Флоренс Пью, подойдет соответствующий вырез в виде сердца. В то же время обладательницам квадратного лица, в числе которых актриса Дженнифер Энистон, специалистки посоветовали выбирать декольте-хомут, смягчающий черты внешности.

При этом продолговатое лицо, как у актрисы Сары Джессики Паркер, выгодно подчеркнет платье с открытыми плечами, отметили Вальдердорф и Холдер. Помимо того, женщинам с круглым лицом, следует присмотреться к изделиям с круглым и V-образным вырезом. В свою очередь, овальную форму, как у супруги принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон, эксперты сочли наиболее универсальной. Девушкам подобного облика, по их словам, подойдет любой вариант декольте.