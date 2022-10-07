Правда ли, что умывание минералкой омолаживает кожу

Тренд на умывание газированной минеральной водой пришел к нам из Азии. Его быстро подхватили бьюти-блогеры, которые с упоением демонстрируют процедуру на себе перед камерой. Кто-то из них заявляет, что лучшего средства для очищения кожи не найти, кто-то и вовсе говорит, что с помощью умывания минералкой избавился от акне (высыпаний). А что об этом думают профессиональные врачи?

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Дерматолог из Майами Роберта Дель Кампо не только одобряет тренд, но и сама давно включила ритуал в свой уход за кожей. Британскому журналу Glamour доктор объяснила, почему предпочитает периодически умываться газированной водой. Оказалось, что у воды с пузырьками кислый pH 5,5, который совпадает с pH нашей кожи. Водопроводная вода имеет pH 7, что для нас менее органично: она может нарушать поверхностный слой кожи и вызывать сухость и раздражение. А еще Дель Кампо говорит, что газированная вода действует как сосудорасширяющее средство, которое улучшает циркуляцию нашей кожи и доступ кислорода к тканям и таким образом способствует более здоровому цвету лица. Доктор предупреждает, что обладательницам очень чувствительной кожи может потребоваться время, чтобы она адаптировалась к минеральной воде.