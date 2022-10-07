Женщина отрастила 12-метровые ногти и рассказала о трудностях

Попавшая в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных (12,8 метра) в мире ногтей жительница Миннесоты, США, рассказала о бытовых трудностях и ограничениях. Ее слова приводит Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

64-летняя Диана Армстронг начала отращивать ногти в 1997 году. По словам женщины, до этого момента ее 16-летняя дочь делала ей маникюр каждые выходные, но после очередного приступа астмы девочка умерла. После этого Армстронг совсем перестала стричь ногти.

Со временем рекордсменка и вовсе уволилась с работы, чтобы полностью сосредоточиться на отращивании ногтей. Это, помимо известности, принесло ей немало проблем. Например, Армстронг пришлось отказаться от вождения машины, поскольку ее ногти не помещаются в автомобиль. Ей трудно застегивать и расстегивать молнии, а в общественном туалете она может зайти только в самую просторную кабинку.