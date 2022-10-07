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36 минут назад

Женщина за 22 года отрастила 12-метровые ногти и рассказала о бытовых трудностях

Lenta.ru

Попавшая в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных (12,8 метра) в мире ногтей жительница Миннесоты, США, рассказала о бытовых трудностях и ограничениях. Ее слова приводит Daily Mail.

Женщина отрастила 12-метровые ногти и рассказала о трудностях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

64-летняя Диана Армстронг начала отращивать ногти в 1997 году. По словам женщины, до этого момента ее 16-летняя дочь делала ей маникюр каждые выходные, но после очередного приступа астмы девочка умерла. После этого Армстронг совсем перестала стричь ногти.

Со временем рекордсменка и вовсе уволилась с работы, чтобы полностью сосредоточиться на отращивании ногтей. Это, помимо известности, принесло ей немало проблем. Например, Армстронг пришлось отказаться от вождения машины, поскольку ее ногти не помещаются в автомобиль. Ей трудно застегивать и расстегивать молнии, а в общественном туалете она может зайти только в самую просторную кабинку.

Армстронг пожаловалась, что на покраску ногтей уходит не менее четырех часов и 15 флаконов лака. Иногда ей все же приходится подпиливать кончики ногтей, и для этого требуется помощь столяра. «Думаю, дочь гордилась бы мной, потому что она последняя, кто делал мне маникюр. Вот о ком я думаю, когда отращиваю ногти, так это о своей дочери», — объяснила Армстронг.

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