Возраст и ваша улыбка: 5 пунктов, о которых нужно знать

Стоматолог, кандидат медицинских наук Владимир Лосев — о том, какие изменения происходят с годами с нашими зубами

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С возрастом происходят изменения в мягких тканях полости рта и изменения в твердых материалах зубов. Эти изменения зубов происходят постепенно на протяжении всей жизни. Зубная эмаль меняется из-за эрозии и механических процессов. Как это отражается на улыбке?

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1. Стирание

С возрастом у зубов любого человека наблюдаются явные биологические изменения. Изменения в пережевывании и глотании пищи, износ зубов, уменьшение объема челюсти и изменения зубной эмали — все это неизбежно происходит в результате старения. Этот процесс не поддается контролю и может быть только замедлен, поскольку является естественным в организме каждого человека. Твердость зубной эмали со временем уменьшается и зубы в целом стираются, улыбка становится неравномерной или зубы в целом становятся так малы, что их почти не видно при улыбке, иногда даже недостаточно крепкими для употребления некоторой пищи. Кроме того, страдает текстура языка, и некоторым пожилым людям становится труднее глотать.

2. Сколы

Недавнее исследование, проведенное в одной из стоматологических клиник специалистом по ортодонтии на разных возрастных группах, показало, что старение влияет не только на мягкие ткани лица, но и на лицевые кости в поперечном и продольном направлении угла челюсти. Этот эффект был измерен исследователями в каждом сканировании. Исследователи отметили, что при таких измерениях значительно уменьшается объем челюсти и плотность костной ткани. По этой причине пожилые люди должны очень серьезно относиться к остеопорозу и здоровью полости рта, ведь зубы неизбежно легче травмируются, появляются сколы.

3. Налет

Чистка зубов щеткой, зубной нитью и использование фторсодержащего ополаскивателя для рта помогают тщательно очищать полость рта от бактерий и поддерживать здоровый цвет зубов, потому что с возрастом пожелтение неизбежно. Кроме того, следует научиться правильно чистить зубы щеткой и зубной нитью. Ограничения в питании помогут защитить ваши зубы от преждевременного пожелтение. Все, что красит, например вино и кофе должно быть сведено к минимуму или исключено из вашего рациона. Продукты с большим количеством сахара, такие как газированные напитки и конфеты вызывают повреждение зубной эмали.

4. Нездоровый вид десен

Заболевания десен широко распространены среди пожилых людей. Симптомы заболевания десен заметны, как правило, на поздних стадиях, их трудно обнаружить на ранних стадиях, поэтому их распространенность очень высока. Лечение заболевания обычно позволяет улучшить состояние полости рта и зубов. Выбор оптимального метода лечения зависит от степени развития заболевания. Некоторые заболевания излечиваются без хирургического вмешательства и с помощью глубокой чистки тканей десны, но другие требуют хирургического лечения, например, пересадки кости или десны.

5. Потеря зубов