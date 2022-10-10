Дерматовенеролог рассказала, как определить свой тип кожи

Определить тип кожи в большинстве случаев можно самостоятельно. Кожа бывает сухая, жирная, комбинированная и чувствительная, рассказала врач-дерматовенеролог Юлия Соколова.

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Эксперт отметила, что довольно просто понять, что у человека сухая кожа. Чаще всего на ней практически не видны поры, нет жирного блеска, есть заметная сеточка капилляров. Такая кожа тусклая, чувствительная к перепадам температур.

Чаще всего встречается кожа комбинированного типа. В этом случае кожа жирная в области Т-зоны (лоб, нос, подбородок), а на остальных участках — нормальная.