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2 часа назад

Доктор Щербатова перечислила опасные причины сухости кожи

Мослентаиещё 1

Опасные причины сухости кожи перечислила в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, врач-дерматохирург, челюстно-лицевой хирург, дерматокосметолог, руководитель и главный врач «Клиники Щербатовой» Юлия Щербатова.

Доктор Щербатова перечислила опасные причины сухости кожи
Фото: МослентаМослента

«Людей, у которых горят и сохнут губы, очень много. Такое состояние называется хейлит, и это симптом анемии и недостатка витамина А. Если сохнет вся периферия: руки, роговица глаз — это еще и дефицит эстрогенов», — рассказала доктор.

Если регулярное использование бальзама ситуацию не меняет, лучше не покупать другую гигиеничку, а сразу обратиться к врачу, добавила Щербатова.

«Все анемичные люди в это время года страдают от сухости. И если у вас сохнут ноги — это тоже сигнал. Надо искать дефицит железа и нарушение жирового обмена. Мы назначаем омега-3 кислоты, чтобы липидная стенка и клетки были полноценными и здоровыми», — продолжила специалист.

По словам Щербатовой, нормой считается полное отсутствие сухости.

«Ни когда включили отопление, ни из-за геля для душа ее не должно быть. Жалуетесь на сухость — подозреваем анемию, гипотиреоз, нарушение липидного обмена и идем разбираться к эндокринологам», — заявила она.

Ранее опасные причины боли в глазах раскрыли врач-терапевт Елена Малышева, иммунолог Андрей Продеус, кардиолог Герман Гандельман и хирург-офтальмолог Михаил Коновалов. Врачи отметили, что глазная боль может быть симптомом приступа глаукомы.

Красота,Андрей Продеус,Михаил Коновалов,Елена Малышева,
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