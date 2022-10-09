Доктор Щербатова перечислила опасные причины сухости кожи

«Все анемичные люди в это время года страдают от сухости. И если у вас сохнут ноги — это тоже сигнал. Надо искать дефицит железа и нарушение жирового обмена. Мы назначаем омега-3 кислоты, чтобы липидная стенка и клетки были полноценными и здоровыми», — продолжила специалист.