Участница "Мисс США" заявила, что его результат был подстроен

Участница конкурса «Мисс США», обладательница титула «Мисс Монтана» Хитер Ли О'Кифи, заявила, что его результат в этом году был предрешен. Об этом сообщает Daily Mail.
Как рассказала королева красоты Монтаны, она и другие участницы конкурса, прошедшего в США 4 октября, почувствовали, что победа 28-летней представительницы Техаса Р'Бонни Гэбриэл была очевидна заранее, а девушки из других штатов выступили в роли «марионеток».
«Я действительно чувствую, что нас использовали как марионеток, просто чтобы сделать из «Мисс США» шоу», — рассказала она.
По словам Хитер Ли О'Кифи, ее чувства разделяли все участницы — у них создалось впечатление, будто члены жюри изначально выделили «Мисс Техас», которая в итоге и одержала победу.
Почему в качестве фаворитки выбрали именно представительницу Техаса, девушка не знает.
«Единственное, что я знаю, это то, что там были явные и безусловные признаки фаворитизма по отношению к ней во время соревнований и перед ними. Ей выделяли больше ресурсов, чем нам. В этом суть проблемы», — заявила Хитер Ли О'Кифи.
Организаторы конкурса и его победительница эти заявления не комментировали.