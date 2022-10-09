Участница "Мисс США" заявила, что его результат был подстроен

«Единственное, что я знаю, это то, что там были явные и безусловные признаки фаворитизма по отношению к ней во время соревнований и перед ними. Ей выделяли больше ресурсов, чем нам. В этом суть проблемы», — заявила Хитер Ли О'Кифи.