Старейшая модель в мире снялась обнаженной для глянца

В возрасте 91 года американка Кармен Делль’Орефиче является старейшей работающей моделью в мире — именно с такой формулировкой ее имя попало в Книгу рекордов Гиннесса. В этом месяце рекордсменка делит обложку журнала New You со своей молодой (все познается в сравнении!) коллегой — 69-летней Беверли Джонсон, которая в 1974 году стала первой темнокожей моделью на обложке Vogue. Как и Джонсон, Делль’Орефиче имеет особую связь с легендарным журналом: в далеком 1947-м она попала на обложку Vogue в возрасте 15 лет и с тех пор не раз украшала страницы легендарного журнала. Ну а сегодня модель продолжает доказывать, что возраст — это всего лишь цифра, и играючи разрушает стереотипы. Сняться обнаженной, стратегически прикрываясь простыней? Легко! Смотрим и восхищаемся.