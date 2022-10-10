Как определить собственный тип кожи

Красивая кожа невозможна без грамотного ухода. При подборе кремов и средств, а также различных процедур важно учитывать тип кожи, определить который в большинстве случаев можно самостоятельно, рассказала РИАМО врач-дерматовенеролог, косметолог Юлия Соколова.По ее словам, существует несколько видов кожи: сухая, жирная, комбинированная, чувствительная.
«Людям с нормальной кожей можно позавидовать – у них нет черных точек и жирного блеска, им незнакомы шелушение и чувство стянутости. Для ухода за такой кожей нужно немного: ежедневное очищение, регулярное отшелушивание, увлажнение», – сказала врач.
К сухому типу относится тонкая кожа с заметной сеточкой капилляров. Часто она выглядит тусклой, чувствительна к перепадам температур.
«Понять, что у вас сухая кожа, просто. Чаще всего на ней практически не видны поры и нет жирного блеска. С одной стороны, это отлично: нет блеска – нет проблем. А с другой стороны, в этом и есть проблема: сальные железы работают плохо, отсюда острая нехватка липидов, а значит, и защиты», – отметила Соколова.
Жирная кожа характеризуется расширенными порами, ей свойственны липкость и характерный блеск. Такой тип кожи наиболее подвержен высыпаниям. По словам врача-дерматовенеролога, у большинства людей встречается комбинированный тип кожи
«Вы принадлежите к их числу, если у вас: кожа жирная в области Т-зоны (лоб, нос, подбородок), а на остальных участках – нормальная», – пояснила Соколова.
Повышенная раздражительность является признаком чувствительной кожи. Такой тип реагирует покраснениями на многие косметические средства, тяжело переносит перепады температур. Для него характерны шелушение, чувство стянутости, зуд.