Как определить собственный тип кожи

«Понять, что у вас сухая кожа, просто. Чаще всего на ней практически не видны поры и нет жирного блеска. С одной стороны, это отлично: нет блеска – нет проблем. А с другой стороны, в этом и есть проблема: сальные железы работают плохо, отсюда острая нехватка липидов, а значит, и защиты», – отметила Соколова.