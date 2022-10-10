Как избавиться от морщин с помощью дешевого средства

Медсестра и блогерша Кэр Кларк раскрыла способ избавиться от морщин с помощью дешевого средства. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.
Медработница заявила, что справиться с указанной проблемой и улучшить внешний вид ей помогло применение ретинола (одна из форм витамина A — прим. «Ленты.ру»).
«Данное вещество полностью изменило мою кожу. Оно осветлило ее, избавило от мелких и крупных складок и темных кругов. Мне кажется, я выгляжу моложе, чем несколько лет назад», — призналась автор видео.
В то же время девушка рассказала, что у нее рано появились первые морщины. По ее словам, их возникновению способствовало плохое зрение. Так, в дошкольном возрасте Кларк начала носить очки, и чтобы поправить их на лице и поднять повыше, она стала морщить нос, что вошло в привычку.