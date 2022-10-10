5 самых странных пластических операций

Эти вмешательства могут быть опасными, но в стремлении к красоте некоторые решаются и на них

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Пластические операции перестали быть недоступными, сейчас они пользуются огромной популярностью: кто-то меняет форму носа, другие увеличивают или уменьшают грудь. Это вмешательства давно стали буднями для пластических хирургов, но иногда к докторам обращаются с очень необычными просьбами.

Видео дня

Поменять цвет глаз

Многие поклонники считают, что к этой операции прибегала Екатерина Варнава: ее черные от природы глаза превратились в голубые. Телеведущая не утверждала, что изменила оттенок навсегда, но многие считают, что она прибегла к радикальным методам. Такая пластическая операция, действительно, существуют. Для них использую тонкий и гибкий имплант определенного цвета, который присоединяют к радужке глаза. Риск отторжения велик, а операция может иметь серьезные последствия.

Изменить форму пупка

Да, кто-то комплексует и из-за этого. Например, пупок не устраивал Ким Кардашьян. Дива хотела, чтобы он был менее заметен на фото. После рождения второго ребенка Ким легла на операционный стол: ей сделали липосакцию, а заодно немного ушили и изменили глубину пупка.

Липофилинг стоп

Липоскульптурирование известно многим женщинам: благодаря этой процедуре, можно перенести лишний жир в другую часть тела и создать привлекательный силуэт. Но голливудские дивы нашли новое применение: они закачивают жир в подошвы ног, а сверху делают инъекции ботокса, чтобы окончательно снизить чувствительность. После этих процедур можно постоянно ходить на каблуках и не уставать, правда, есть риск повредить сухожилия.

Имплантация ресниц

Не хочется красить ресницы ежедневно, а наращивание не дает удобно спать лицом в подушку? Современная пластическая хирургия предлагает весьма радикальный метод — имплантацию волосяных фоликул в ресничный край. Они начинают расти и создают эффект настоящей Мальвины. Проблема только одна: волосяные луковицы пересаживают с головы. И, если ресницы вовремя не постричь, можно превратиться в Вия, неспособного самостоятельно поднять веки.

Татуаж глазных яблок