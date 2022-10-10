Названы пять немодных пластических операций

После того как в обществе закрепился тренд на естественную красоту, некоторые эстетические процедуры ушли в прошлое. О пяти немодных в настоящее время пластических операциях российский хирург Дмитрий Саратовцев рассказал «Ленте.ру» в понедельник, 10 октября.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, по словам эксперта, сегодня запросы на грудные импланты, которые создают эффект пуш-ап, встречаются намного реже, чем раньше. «Сейчас женщины хотят красивую аккуратную грудь, которая будет соответствовать их росту и телосложению. Даже звезды отказываются от больших имплантов в пользу более аккуратного бюста, например, Памела Андерсон или Виктория Бекхэм», — говорит он и уточняет, что основной спрос среди пациенток наблюдается на грудь второго или третьего размеров.

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Тренд на увеличение ягодиц врач также назвал устаревшим. Подобные формы смотрятся ненатурально, поэтому к липофилингу или имплантам стоит прибегать только тем женщинам, которым действительно есть что корректировать, — например, асимметрию или полное отсутствие объема. Саратовцев считает, что сегодня в моде аккуратная спортивная фигура.

Хирург также отметил, что булхорн (операция по изменению формы верхней губы, направленная на подтяжку и увеличение — прим. «Ленты.ру») был популярен в 2000-х годах. В то время верхнюю губу подворачивали и подтягивали за счет разрезов по ее контуру и под носом: специалист убирал лишнюю кожу, и таким образом губа приобретала объем. «Теперь же есть варианты, после которых не остается рубчиков, например, липофилинг. Однако булхорн может помочь женщинам, у которых в силу возрастных изменений заметно увеличилось расстояние между носом и верхней губой», — пояснил собеседник издания.

Кроме того, к устаревшим процедурам Саратовцев отнес удаление комков Биша. Рельефные скулы обрели популярность благодаря знаменитостям, однако с возрастом у худощавых женщин операция дает обратный эффект, предостерегает он. «Без этих жировых комчков кожа начнет некрасиво обтягивать скулы, из-за чего общий вид лица станет весьма болезненным», — напомнил врач и добавил, что данная операция может подойти круглолицым от природы пациенткам.