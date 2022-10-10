Трихолог перечислила правила мытья головы

"Если на голове находятся укладочные средства, то требуется несколько раз повторить процедуру. Кроме того, для щадящего мытья, чтобы не повредить кожу голову и волосы, можно использовать несколько шампуней, один из которых будет более мягким", – отметила Щеплева в беседе с "Газетой.ру".