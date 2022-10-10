Трихолог перечислила правила мытья головы

Во время мытья головы оставлять шампунь на волосах на долгое время не стоит, так как средство может плохо повлиять на состояние кожи, утверждает дерматолог, трихолог, подолог "СМ-Клиника" Наталья Щеплева.
По ее словам, после нанесения продукта нужно недолго помассировать голову и сразу смыть его.
"Если на голове находятся укладочные средства, то требуется несколько раз повторить процедуру. Кроме того, для щадящего мытья, чтобы не повредить кожу голову и волосы, можно использовать несколько шампуней, один из которых будет более мягким", – отметила Щеплева в беседе с "Газетой.ру".
Эксперт добавила, что продукт следует подбирать по типу кожи и волос. Она порекомендовала при выборе шампуня обращать внимание на свои проблемы кожи головы.
Щепелева поделилась, что средство следует наносить не только на голову, но и на кончики волос, так как на них может оставаться пыль, грязь и остатки масел с бальзамами.