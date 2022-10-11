Диетолог рассказал, какие продукты вредят здоровью волос

Употребление сладких и соленых продуктов, а также переработанного мяса вредит здоровью волос. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Все, что нарушает питание тканей и вызывает их воспаление, вредит здоровью и целостности волос, отметил он. На первое место специалист поставил сахаросодержащие продукты, к которым относится в том числе мед и варенье.
"Сладости вредят не только волосам, но и вообще коже. И кожа стареет раньше", – объясняет Гинзбург. "Второе – это плохие жиры. Можно сказать, что это маргарин и избыток подсолнечного масла. Про маргарин все догадываются, а про то, что подсолнечное масло, – не все, потому что оно всегда шло как полезное. Но в пище россиян подсолнечное масло опасно преобладает над оливковым, и это очень плохо".
Вредят волосам и изделия из мяса глубокой переработки, продолжает врач. Речь идет про всевозможные колбасы, сосиски и сардельки.
"Многие, кстати, сюда и само мясо относят, что, мол, оно вредно, старит человека, в отличие от рыбы", – указал Гинзбург.
Не полезна для волос и соленая пища, говорит диетолог.
"Сельдь соленая – она вредная, так же как и соленая скумбрия. Вреден избыток соленостей даже по логике полезных продуктов: овощи соленые, соленые огурцы тоже вызывают раннее старение кожи и ухудшают состояние волос", – подчеркнул эксперт.
Чтобы волосы были здоровыми, Гинзбург советует включить в рацион морскую рыбу, ягоды, фрукты, разноцветные овощи (огурцы, помидоры, перец, тыква) и восточные приправы (куркума, чеснок, имбирь).
"Это могут быть кисло-молочные продукты и сложные углеводы. То есть идеальный продукт – это мюсли с кефиром. Если туда еще ягод добавить, то получится "волосяной коктейль", – отметил Михаил Гинзбург.