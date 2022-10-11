Диетолог рассказал, какие продукты вредят здоровью волос

"Сладости вредят не только волосам, но и вообще коже. И кожа стареет раньше", – объясняет Гинзбург. "Второе – это плохие жиры. Можно сказать, что это маргарин и избыток подсолнечного масла. Про маргарин все догадываются, а про то, что подсолнечное масло, – не все, потому что оно всегда шло как полезное. Но в пище россиян подсолнечное масло опасно преобладает над оливковым, и это очень плохо".