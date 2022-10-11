Россиянкам рассказали, как сохранить прическу под шапкой

Первым по-настоящему прохладным осенним утром перед нами встает проблема – надевать головной убор или нет. Особенно это актуально для женщин, многим из которых важно сохранить презентабельный вид прически. Как решить эту проблему, «Вестям Подмосковья» рассказала бренд-менеджер «Русской косметики» Ирина Черепанова.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Прежде всего косметолог отметила, что ношение головных уборов в холодную погоду, а тем более в мороз является необходимостью. Низкие температуры вредят здоровью волос.

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«При воздействии холода происходит спазм кровеносных сосудов, повреждающий фолликулы, из-за чего волосы могут выпадать. Не сушите пряди горячим воздухом во избежание дополнительного обезвоживания стержней волос. Не стоит сразу же после сушки феном выходить на холодный воздух: волосам необходимо «остыть», резкий перепад температуры провоцирует спазм сосудов», – объясняет специалист.

Хорошо – надеваем шапку, берет, шляпку, но тут возникает еще одна насущная проблема: под головными уборами волосы быстрее пачкаются, становятся тусклыми, а бережно уложенная прическа теряет форму. Но и на этот счет – при том обилии уходовых средств, которые сейчас есть на полках магазинов, можно не волноваться, считает косметолог.

«Многие чаще моют голову, поэтому из шампуней лучше отдавать предпочтение составам с мягкой моющей основой, содержащим увлажняющие и питательные компоненты. Для сохранения объема прически наносите на прикорневую зону перед сушкой мусс для объема. Не сушите пряди горячим воздухом во избежание дополнительного обезвоживания стержней волос. Не стоит сразу же после сушки феном выходить на холодный воздух – волосам необходимо «остыть», резкий перепад температуры провоцирует спазм сосудов», – объясняет специалист.

И даже если вы ярый противник головных уборов и круглогодично ходите с непокрытой головой, существует ряд специальных средств, без которых не обойтись.

«Поселите на полочку термозащитный спрей. Это даст дополнительную защиту от внешних факторов окружающей среды. Хорошо, если спрей также будет обладать антистатическим действием, так как волосы в осенне-зимний период часто электризуются», – советует косметолог.

Чтобы сохранить здоровье волос, сделать их живыми и объемными, важно делать увлажняющие и питательные маски для защиты волос. Нанесение масел на кончики волос также позволит им выглядеть более живыми и здоровыми, напоминает косметолог.

И, наконец, продлить эффект чистых волос сможет сухой шампунь.