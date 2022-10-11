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1 час назад

Медсестра рассказала, как избавиться от морщин с помощью бюджетного средства

Мир24

Медсестра Кэр Кларк рассказала в своем TikTok-аккаунте о способе избавиться от морщин с помощью дешевого средства.

Как избавиться от морщин с помощью бюджетного средства
Фото: Мир24Мир24

По словам девушки, справиться с указанной проблемой ей помог ретинол (одна из форм витамина A).

«Вещество полностью изменило мою кожу. Оно осветлило ее, избавило от мелких и крупных складок и темных кругов. Мне кажется, я выгляжу моложе, чем несколько лет назад», – поделилась автор видео.

Кларк рассказала, что первые морщины у нее появились рано. Их возникновению способствовало плохое зрение. Она начала носить очки еще в дошкольном возрасте. Чтобы поправить их на лице и поднять повыше, Кларк морщила нос, и это вошло в привычку.

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