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36 минут назад

Россиянкам назвали самые распространенные ошибки при уходе за кожей

Lenta.ru

Бьюти-редактор журнала The Voice Яна Марковская назвала россиянкам самые распространенные ошибки при уходе за кожей. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы самые распространенные ошибки при уходе за кожей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, специалистка призвала воздержаться от чрезмерного очищения кожи «до скрипа», поскольку в данном случае уничтожается ее естественный липидный слой. В то же время, по ее словам, следует избегать использования жестких мочалок и скрабов с крупными абразивными частицами, которые также могут нанести вред. В качестве альтернативы последним эксперт назвала мягкие пилинги.

Кроме того, журналистка посоветовала применять вместо пены для ванны увлажняющие концентраты, например овес, морскую соль или масло бобов сои. Также необходимо тщательно выполаскивать белье при стирке во избежание аллергической реакции на моющие средства и кондиционеры, отметила она.

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