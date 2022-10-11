Названы самые распространенные ошибки при уходе за кожей

Так, специалистка призвала воздержаться от чрезмерного очищения кожи «до скрипа», поскольку в данном случае уничтожается ее естественный липидный слой. В то же время, по ее словам, следует избегать использования жестких мочалок и скрабов с крупными абразивными частицами, которые также могут нанести вред. В качестве альтернативы последним эксперт назвала мягкие пилинги.