6 средств, которые косметологи никогда не нанесут на свою кожу

Эти бьюти-продукты не улучшат состояние кожи, а лишь вызовут новые проблемы.

С каждым годом бьюти-рутина девушек становится все сложнее: вместо трех средств, которые раньше наносили ежедневно, сейчас уход состоит из десяти, а то и более ступеней. Многие косметологи уверены, что этот тренд — лишь уловка маркетологов, а некоторые средства специалисты никогда не нанесли бы на свою кожу.

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Тоник

Да-да, это тот этап, который блогеры и бренды называют необходимым. Ведь каждая девушка знает о золотых правилах ухода за собой: очищать, тонизировать, увлажнять. И все же профессиональные косметологи считают тоник весьма спорным продуктом. Часто он содержит спирт, который сушит кожу.

Чтобы тонизирование было эффективным и безвредным, стоит пользоваться бесспиртовыми тонерами. Именно такие предпочитают азиатские девушки.

Масло для загара

Еще один продукт, который совсем не жалуют косметологи. Дело в том, что это средство закупоривает поры, а из-за низкого уровня SPF может привести к ожогам и другим печальным последствиям. Лучше использовать специальные крема, гели, спреи.

Средства в отелях

Обычно отели предоставляют бутылочки с шампунем, бальзамом и гелем для душа, но обычно эти продукты не самого лучшего качества, а многие из них содержат не самые полезные ароматизаторы, которые могут привести к аллергии и высыпаниям.

Скрабы для лица

Еще несколько лет назад многие пользовались скрабами с весьма крупными абразивными частицами. Однако в США такие продукты запретили еще в 2015 году, а сейчас косметологи по всему миру предупреждают клиентов: избавляться от мертвых клеток таким способом опасно!

Частички кофе, косточек фруктов или соли могут поцарапать кожу и вызвать воспаления. Гораздо безопаснее мягкие пилинги, которые растворяют отмершие клетки кожи и делают лицо гладким.

Автозагар

Любое средства для изменения оттенка кожи содержат весьма опасные вещества — спирт и дигидроксиацетон. Они вытягивают влагу из эпидермиса, делая кожу обезвоженной. Здесь действует правило: чем темнее оттенок, тем больше средство сушит кожу.

Кроме того, автозагар может вызвать аллергическую реакцию, поэтому, если вы все же решились на его использование, проведите тест за 12 часов, чтобы избежать опасных последствий.

Пена для ванны