Почему осенью сохнут и трескаются губы

Неприятные ощущения может спровоцировать авитаминоз, сухие губы и шелушение вокруг рта могут как раз говорить о дефиците витамина B и полезных жиров. Необходимо пересмотреть свое питание. Витамин В употребляем с печенью, яйцами, бобами, орехами, злаками. Заправляйте еду растительным маслом (лучше оливковым) и хотя бы 2 раза в неделю ешьте жирную рыбу, — Олег Абакумов, врач-терапевт.