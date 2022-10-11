Почему осенью сохнут и трескаются губы

Сухость и шелушение губ — стесняющий и неприятный дефект, вызывающий постоянный дискомфорт. Обостряться неприятные ощущения могут в самый неподходящий момент: во время прогулок, во время приема пищи. Почему губы сохнут и трескаются осенью, читайте в нашей новости.
Врач-терапевт Олег Абакумов рассказал в своем Telegram-канале о том, почему осеню часто сохнут губы и как избавиться от этого неприятного ощущения. По мнению специалиста, на нежную кожу губ губительно воздействует перепад температур и недостаточная влажность воздуха в помещениях.
Неприятные ощущения может спровоцировать авитаминоз, сухие губы и шелушение вокруг рта могут как раз говорить о дефиците витамина B и полезных жиров. Необходимо пересмотреть свое питание. Витамин В употребляем с печенью, яйцами, бобами, орехами, злаками. Заправляйте еду растительным маслом (лучше оливковым) и хотя бы 2 раза в неделю ешьте жирную рыбу, — Олег Абакумов, врач-терапевт.
Врач также напомнил том, что осенью важно соблюдать питьевой режим, регулярно использовать бальзамы и маски для губ, вести активный образ жизни, отказаться от вредных привычек.