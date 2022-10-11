Мастер маникюра назвала самые ненавистные запросы клиенток

Мастер маникюра Мики с никнеймом nailhouserock_ назвала самые ненавистные запросы клиенток. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Специалистка отметила, что наименьшую симпатию у нее вызывает дизайн с эффектом омбре (с плавным переходом от темного тона к более светлому. — прим. «Ленты.ру»), а также окрашивание в цвет панциря черепахи.

«Это выглядит словно грибок», — заявила автор видео.

Кроме того, в список попали ногти с сильно изогнутой аркой и ногти, напоминающие по форме пузыри, которые, по словам девушки, находятся в тренде.