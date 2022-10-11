Внешность блогерши до и после нанесения макияжа озадачила зрителей

Вначале на размещенных кадрах юзерша позировала в пижаме, с собранными в небрежный пучок прядями и без косметики на лице. Затем инфлюэнсерша предстала перед камерой после преображения. Так, она распустила волосы, нанесла помаду, тени и подводку, а также подчеркнула ресницы, скулы и брови. При этом видно, что на ее коже исчезли морщины, нос стал уже, а губы объемнее. Кроме того, ранее она рассказывала, что корректирует овал лица с помощью специального прозрачного скотча для подтяжки.