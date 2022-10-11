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3 часа назад

Перемены во внешности блогерши до и после нанесения макияжа озадачили зрителей

Lenta.ru

Блогерша Хлоя Уотерз из США показала лицо до и после нанесения макияжа и озадачила зрителей переменами во внешности. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Внешность блогерши до и после нанесения макияжа озадачила зрителей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вначале на размещенных кадрах юзерша позировала в пижаме, с собранными в небрежный пучок прядями и без косметики на лице. Затем инфлюэнсерша предстала перед камерой после преображения. Так, она распустила волосы, нанесла помаду, тени и подводку, а также подчеркнула ресницы, скулы и брови. При этом видно, что на ее коже исчезли морщины, нос стал уже, а губы объемнее. Кроме того, ранее она рассказывала, что корректирует овал лица с помощью специального прозрачного скотча для подтяжки.

Видео набрало более миллиона просмотров. В свою очередь зрители приняли ее за другого человека. «Это другая женщина», «Здесь снялись мать и дочь!», «Это твоя мать!» — заявили они.

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