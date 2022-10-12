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3 часа назад

Трансгендер с внешностью Барби вышел в свет в откровенном платье

Lenta.ru

Трансгендер с внешностью Барби Родриго Алвес, также известный под именем Джессика, вышел в свет в наряде с откровенным декольте. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Трансгендер с внешностью Барби вышел в свет в откровенном платье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, на размещенных кадрах 39-летний уроженец Бразилии предстал в блестящем облегающем платье длины миди с рукавами и открытыми плечами, которое обнажало часть его бюста. Он дополнил образ серьгами-кольцами, черной сумкой на цепочке и туфлями на шпильках ей в тон. Также Алвес распустил волосы, уложив их волнами, и сделал вечерний макияж. Отмечается, что в данном образе он посетил ресторан Seen в Сан-Паулу, где встретился со своими друзьями.

При этом ранее в интервью изданию бразилец рассказывал о неудачном опыте свиданий в качестве трансгендерной женщины. По его словам, партнеры, с которыми он встречался, хотели интимных отношений, в то время как Алвес желал завести семью.

Известно, что в январе 2020 года Алвес сделал каминг-аут, заявив, что теперь он — трансгендерная женщина по имени Джессика. Новая внешность обошлась герою материала в 900 тысяч фунтов стерлингов (86,4 миллиона рублей). Деньги пошли, в частности, на увеличение груди и ягодиц, а также удаление кадыка.

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