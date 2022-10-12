Почему осенью трескаются и сохнут губы

Осень — пора увядания природы. Вместе с тем и многие люди себя чувствуют достаточно некомфортно по разным причинам. Есть те, у кого в это время года постоянно сохнут и трескаются губы. Четыре причины этого явления назвал врач доказательной медицины Олег Абакумов.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«Каждому знакомо это чувство, когда губы сохнут, трескаются, появляются ранки, а на языке ощущается привкус крови. И это же всегда так неприятно: они краснеют, могут даже чесаться, их постоянно хочется облизывать. Женщинам с помадой вообще можно попрощаться — она ложится некрасивыми и неровными слоями на сухие губы, и это портит внешний вид. А мужчинам можно попрощаться с поцелуями, мало кому захочется целовать вашу наждачку вместо рта, особенно если у вас еще и борода есть», — категоричен Абакумов.

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Первой причиной сохнущих губ врач называет сезонный перепад температур. Еще недавно светило солнце, на улице было солнечно и тепло, а уже как несколько недель стало грязно и сыро. При этом дома отопление включили и здесь снова сухо. Смена условий происходит постоянно, так как мы постоянно курсируем между улицей и домом. Человеческому организму постоянно начинает не хватать воды, а кожа на губах является одной из самых тонких. В ней практически нет сальных желез. Поэтому она и страдает сама первая. Возникают микротрещинки и заживать они не успевают, так как губы постоянно в движении — граждане то едят, то говорят.

В таком случае необходимо вернуть в организм нормальный водно-солевой баланс. Минимальной является норма 30 мл на 1 кг веса. Пить по осени больше даже рекомендуется. Ну и врач советует перестать грызть и облизывать губы, кусать колпачки от авторучек и трогать рот грязными руками. Можно уменьшить количество потребляемой соли. Она совсем ни к чему, когда и так не хватает воды.

Вторая причина проблем с губами — банальная простуда. Например, при насморке у человека заложен нос и он вынужден дышать ртом. От этого кожа губ дополнительно сохнет. Даже ночью можно проснуться от онемения рта из-за сухости. Что поможет здесь?

«Во-первых, лечиться. Питьевой режим — совет на все случаи жизни, поэтому больше повторять не буду, это уже зафиксировали. Замените сосудосуживающие капли, не перегружайте и не пересушивайте слизистую. Промывайте носоглотку солевым раствором два раза в день, чтобы избавиться от насморка. Сморкайтесь в раковину или на крайняк в сухие салфетки, влажные тоже пересушивают», — советует врач.

Третья причина известна всем — это сезонная нехватка витаминов. Впрочем, авитаминоз беспокоит людей довольно часто и в другие времена года. О сухих губах и шелушении вокруг рта говорит дефицит витамина В и полезных жиров.

По мнению Абакумова, воздействие авитаминоза тоже можно купировать. В первую очередь, нужно следить за своим питанием. Нехватку витамина В восполняют такие продукты, как печень, яйца, бобы, орехи и злаки. Рекомендуется заправлять пищу растительным маслом, а еще лучше оливковым. Два раза в неделю нужно кушать жирную рыбу.

Четвертый фактор, оказывающий влияние на губы — аллергия. Она проявляется в виде такой неприятной штуки как дерматит. Страдают не только губы, но и кожа, которая чешется, краснеет, зудит и шелушится. Это может приводить к возникновению мелких волдырей и отеков. Губы и вовсе будут «трещать до крови». Дерматит могут сопровождать повышенная температура, слабость и головная боль.

Чтобы лечить аллергию, сначала нужно установить её причину. Для этого необходимо сдать тест на специфический иммуноглобулин-Е. При сильном зуде и раздражении помогут современные антигистаминные препараты. В любом случае нужно к врачу, а до этого можно принимать сорбенты. Они помогают выводить аллергены из организма. Также следует убирать и проветривать свое жилище, чтобы воздух был свежий и влажный.