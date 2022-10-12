3 простых и действенных правила успешного похудения

Для успешного похудения нужно отказаться от полуфабрикатов, считает диетолог Салли О'Нил. В материале Daily Mail она перечислила три простых и действенных правила, которые помогут сбросить лишний вес.
О'Нил объяснила, что в основе любой диеты лежит дефицит калорий, и именно благодаря ему человек худеет. По словам диетолога, необязательно придерживаться трудновыполнимых планов питания и постоянно себя ограничивать, чтобы добиться желаемого результата. Она уверена, что все намного проще.
Во-первых, необходимо отказаться от полуфабрикатов, поскольку в них мало полезных элементов, практически отсутствует клетчатка, и они не дают чувства насыщения. Во-вторых, важно увеличить количество белка в рационе. «Белок очень питателен и помогает чувствовать себя сытым. Он также помогает сохранить мышцы при дефиците калорий», — пояснила специалист.
Последнее правило диетолога — есть больше клетчатки. Она продлевает ощущение сытости и помогает меньше есть, не мучаясь от голода. Помимо этого, клетчатка положительно влияет на микрофлору кишечника.
Ранее сообщалось, что диетолог Алексей Калинчев назвал правила питания во время тренировок и способы составления грамотного рациона на день при похудении. Он отмечает, что успех на 70-80 процентов зависит от питания и лишь на 20-30 процентов — от спорта.